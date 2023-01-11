Из-за морозов и плохой видимости ограничено движение на выезде из Ноябрьска

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Из-за сильных морозов и плохой видимости на Ямале ограничили движение на участке трассы Сургут-Салехард. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- В связи с густым туманом и понижением температуры ниже 40 градусов ограничено движение транспорта на выезде из Ноябрьска в сторону микрорайона Вынгапуровский, - прокомментировали в ведомстве.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными, поскольку недостаточная видимость увеличивает опасность на дороге. Передвигаться стоит только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сообщить о случившемся в полицию по телефону 102. Также за помощью можно обратиться к любому автоинспектору, находящемуся в поле зрения.

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