Ямальские ветврачи спасли ласку, мандаринового полоза и контуженного кречета

Фото: ГБУ "Салехардский центр ветеринарии"

Работники Салехардского центра ветеринарии подвели итоги 2022 года. По словам специалистов, за прошедшие 12 месяцев им приходилось оказывать помощь не только кошкам и собакам, но и весьма необычным пациентам, среди которых оказались ласка, кречет и мандариновый полоз.

Фото: ГБУ "Салехардский центр ветеринарии"

- Мы помогли справиться с опухолью лимфоузла домашней крыске, оказали помощь ласке, повстречавшей недружелюбных кошку и собаку, поддержали «на лету» кречета, получившего контузию при ударе об ограждение. И даже мандариновый полоз, который попал к нам с воспалительным процессом мягких тканей межпозвоночного пространства, был успешно «поставлен на ноги», - поделились ветеринары.

Фото: ГБУ "Салехардский центр ветеринарии"

И все это - не считая вакцинации против бешенства песцов, лисиц и волков.

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