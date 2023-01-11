На Ямале развивают систему помощи особенным малышам

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На Ямале поэтапно внедряется межведомственная система поддержки семей с малышами, у которых имеются проблемы с речью слухом, зрением, двигательной функцией и познавательной активностью. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

На данный момент услуги по оказанию ранней помощи детям до трех лет и их родителям оказываются во всех муниципалитетах. С малышами занимаются психологи, логопеды, инструкторы по лечебной физической культуре и другие специалисты.

В этом году функции системы расширят. Для повышения эффективности ранней помощи будет принят порядок межведомственного взаимодействия сфер соцобслуживания, здравоохранения и образования.

- В этом году уделим особое внимание службам ранней помощи. Потребность населения в такой поддержке есть, значит, ее необходимо развивать. Ребенок и его родители будут окружены вниманием до тех пор, пока им это необходимо, - рассказала директор регионального департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.