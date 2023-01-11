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НовостиПроисшествия11 января 2023 1:47

На Ямале 11 января 2023 года будет холодно и снежно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 11 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 11 января

Погода на Ямале на 11 января

Фото: Вера Зенина

В среду, 11 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой, днем по западу умеренный снег, морозный туман, изморозь. Ветер северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -43…-48 градусов, при натекании облачности до -38, по западу до -30. Днем -40…-45 градусов, местами -30…-35, по западу -21…-26.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -30 градусов, днем -26. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО