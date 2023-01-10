Фото: авиакомпания «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» продлила новогоднюю акцию для маленьких пассажиров на три дня. Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчика, ребятам очень понравились сладкие презенты, а родители отозвались о задумке исключительно положительно. Именно поэтому было решено немного продлить праздник.

- Мы решили продлить акцию еще на три дня, чтобы подарить как можно больше сладких презентов. Не успокоимся, пока не раздадим 5 тысяч подарков, - сказали в авиакомпании.

На данный момент новогодние подарки получили уже 4 300 юных северян, которые с 20 декабря вылетали из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

Напоминаем, что впервые сладки презенты на борту самолетов с северным мишкой стали раздавать в 2021 году. Тогда акция собрала много хороших отзывов, поэтом было решено продолжить ее в следующем году.