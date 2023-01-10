В Салехарде откроется сыроварня, где будут производить чеддер и моцареллу

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде началось строительство сыроварни, где будут варить чеддер, моцареллу и другие виды данного продукты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Сваи забили у салехардского молокозавода, к лету планируется возвести корпус и подвести коммуникации. Строится здание на грант главы города, полученный местным жителем Гариком Кочаряном. Запустить масштабное производство он планирует в третьем квартале 2023 года.

- Сыр, сваренный на специальном оборудовании, будет еще лучше, а послевкусие - ярче. Он варится около восьми часов и при стабильной температуре 63 градуса. На производстве перепадов не бывает, а значит сыр и его послевкусие будут такими, как заложено в рецептуре, - говорит предприниматель.

В перечень необходимого оборудования входят специальные ванны, мини-лаборатория, холодильники для вызревания сыра и другая техника, вся она исключительно российского производства.

На первых порах предприниматель будет варить небольшие партии. Из 200 литров молока в среднем получается 20 килограммов сыра. Половина сырья пойдет на мягкие сорта, их можно продавать на следующий день, другая - на твердые и полутвердые, которые вызревают месяцами.