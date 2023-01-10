Браконьеры из Приуральского района, наловившие рыбы на 10 миллионов рублей, отправятся в тюрьму

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В Приуральском районе осудили трех браконьеров, попавшихся на незаконной ловле рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Промышляли злоумышленники на рыбопромысловом участке «Халетур» с июня по октябрь 2021 года. За четыре месяца они выловили более 2,7 тысяч экземпляров, среди которых были чир, муксун и нельма.

- Тем самым браконьеры причинили водным биологическим ресурсам особо крупный ущерб, общая сумма которого превысила 10 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный организованной группой, причинивший особо крупный ущерб) и приговорил каждого из них к двум годам лишения свободы.

Кроме того, они обязаны возместить нанесенный природе материальный ущерб.