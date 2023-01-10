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НовостиЗдоровье10 января 2023 8:53

Число заболевших коронавирусом на Ямале 10 января 2023 года увеличилось на 6 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на шесть человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 230.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели одиннадцать северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 3 032 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 067. Всего в стране зарегистрировано 21 832 768 случаев. Излечились от коронавируса 5 062 человека, скончались - 47.