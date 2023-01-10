Полицейские Нового Уренгоя раскрыли серию интернет-мошенничеств в сфере интим-услуг

Фото предоставлено КП

Полицейские Нового Уренгоя раскрыли серию интернет-мошенничеств. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, преступник выложил в интернете объявление об оказании интимных услуг, брал с желающих деньги и исчезал.

Одной из жертв стал мужчина 1893 года рождения. При телефонном разговоре ему было предложено оплатить услуги переводом на банковскую карту, что мужчина и сделал. Далее злоумышленник сообщил, что платеж не прошел и необходимо повторить банковскую операцию. В результате северянин перечислил 53 тысячи 800 рублей.

Позднее в полицию обратился гражданин 1987 года рождения, который аналогичным образом перевел мошеннику 41 тысячу рублей.

Преступником оказался ранее не судимого жителя Тольятти 1994 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 и ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».