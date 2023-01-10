Дмитрий Артюхов и Зильфира Батырова обсудили Год знаний на Ямале

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился с Зильфирой Батыровой, которая осенью 2022 года вошла в пятерку призеров «Учителя года России - 2022» и стала обладательницей малого хрустального пеликана.

Среди тем, которые глава региона обсудил с учителем, были новые возможности для учеников и педагогов, мероприятия Года знаний и развитие билингвального образования.

Что реализуют в этом году:

- система, которая поможет каждому ребенку раскрыть свои способности;

- еще больше школьников привлекут к участию в олимпиадах;

- проекты, которые заинтересуют ребят в изучении таких сложных предметов, как математика и физика;

- олимпиадные команды в муниципалитетах (в каждой школе будет свой координатор, а педагоги пройдут спецподготовку).

Кроме того, в октябре 2022 года Зильфира Батырова была участником встречи с президентом. Владимир Путин поддержал ее инициативу об организации просветительских поездок для школьников в города-герои, где ребята смогли бы подробнее узнать о богатой истории своей Родины.