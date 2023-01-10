Фото: администрация Халясавэя

В Пуровском районе закрыли дорогу, ведущую к Халясавэю. Как сообщили в администрации села, это связано с аномальными морозами.

«Уважаемые жители и гости села Халясавэй! Подъезд к населенному пункту закрыт в связи с понижением температуры до -46 градусов и до наступления благоприятных погодных условий. О возобновлении движения сообщим дополнительно» - рассказали власти муниципалитета в соцсетях.

Напоминаем, что из-за холодов сегодняшним утром на Ямале закрыли зимник Коротчаево - Красноселькуп и отменили рейсы вахтового автобуса из Уренгоя в Самбург. Кроме того, на завра отменены все автобусные рейсы из Ноябрьска в Вынгапуровский и обратно.