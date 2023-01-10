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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:18

В Гыде пьяная мать зарезала сына в рождественскую ночь

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Гыды, зарезавшей сына в рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в ночь с 6 на 7 января 2023 года 57-летняя женщина, находившаяся в алкогольном опьянении, повздорила со своим сыном. В ходе ссоры, возникшей из-за личной неприязни, она ударила сына ножом в грудь, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге мужчина 1987 года рождения скончался на месте от полученного ранения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде больной на голову мужчина зарезал родную мать. После совершения убийства он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.