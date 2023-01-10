Жительница Муравленко, склонявшая подростков употреблять наркотики, предстанет перед судом

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В Муравленко осудят 26-летнюю местную жительницу, склонявшую горожан, в том числе и несовершеннолетних, к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Как оказалось, женщина и сама была не прочь побаловаться запрещенными веществами. Жертвами ее уговоров стали шесть человек, трое из которых - несовершеннолетние в возрасте 17 лет.

Кроме того, с 2021 года по март 2022 года обвиняемая систематически предоставляла горожанам свою квартиру для потребления наркотиков. В основном она отдавал предпочтение зависимым лицам, с которыми у нее сложились доверительные отношения. С ними женщина предварительно согласовывала меры по конспирации и сокрытию следов.

Отметим, что северянку будут судить сразу по трем статьям. Речь идет о ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).