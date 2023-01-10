На улицах Лабытнанги установят еще 40 камер видеонаблюдения

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается реализация программы «Безопасный город». В связи с этим в 2023 году планируется приобрести и установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в дополнение к уже имеющимся 200 камерам установят еще 40. Они появятся в общественных местах, а также на перекрестках дорог Лабытнанги и Харпа.

Сигнал с камер поступает напрямую в ЕДДС и диспетчерскую службу полиции, что позволяет обеспечивать общественную безопасность и правопорядок.

- «Безопасный город» имеет важную роль в профилактике и раскрытии преступлений, связанных с нарушением общественного порядка и правил дорожного движения. Только за последние пять лет количество преступлений, совершенных в общественных местах и улицах Ямала, снизилось вдвое, - уточнили в мэрии.