Медик Красноселькупской ЦРБ оказала экстренную помощь мужчине в -45 градусов на зимнике

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медик Красноселькупской ЦРБ оказала экстренную помощь пациенту в экстремальных условиях. Как сообщили в региональном депздраве, все случилось 8 января. На номер 112 поступил тревожный сигнал, звонивший сообщил, что на КПП, расположенном в районе 117-го километра зимней трассы Красноселькуп - Южно-Русское месторождение, находится мужчина - у него острая боль.

Осложняли ситуацию погодные условия: температура воздуха на улице опустилась до -45 градусов. Кстати, при данных метеоусловиях на место невозможно было отправить даже санрейс.

После экстренного совещания специалисты ЕДДС, Ямалспаса, Автодора и КЦРБ приняли решение во что бы то ни стало эвакуировать пациента в медучреждение. За четыре часа спецтранспорт доставил спасателей Владимира Федака, Венера Муллагалиева, а также фельдшера ОСМП Валентину Исюк на место. Безопасность в пути обеспечили опытные водители Сергей Баженов, Олег Химан и Сергей Мельник.

В итоге у пострадавшего была диагностирована почечная колика. Фельдшер оказала мужчине экстренную медпомощь, а затем его доставили в стационар для дальнейшего лечения.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.