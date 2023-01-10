Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале установили пять теплых остановок. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

«Сразу пять теплых павильонов готовы согреть горожан на время ожидания автобуса», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Остановки появились на улицах Таежная, Труда, Тарасова и в микрорайоне Окуневый. Каждая из них оборудована видеонаблюдением, тревожной кнопкой, интерактивной панелью и другими полезными функциями.

На данный момент специалисты настраивают информационную панель, отображающую актуальную информацию о движении транспорта.

Отметим, что павильоны открыты только в дневное время, на ночь их закрывают.