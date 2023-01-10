Из-за сильных морозов закрылся зимник Коротчаево - Красноселькуп

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за сильных морозов на Ямале закрыли зимник Коротчаево - Красноселькуп. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов с 08:00 закрывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», - говорится на официальной страниц ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что в воскресенье, 8 января, в округе открыли сразу два зимника - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

ЧИТАЙЕ ТАКЖЕ:

За новогодние праздники сотрудники «Ямалспаса» вызволили из беды более 60 человек. Некоторым из них понадобилась медицинская помощь (подробнее)