На Ямале 10 января 2023 года морозы не отступят

Погода на Ямале 10 января Фото: Вера Зенина

Во вторник, 10 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -30…-35 градусов, при прояснении -40…-45, днем -28…-33 градуса, местами -38…-43.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -31 градус, днем -28. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: