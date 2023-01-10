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НовостиПроисшествия10 января 2023 1:49

На Ямале 10 января 2023 года морозы не отступят

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 10 января

Погода на Ямале 10 января

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 10 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -30…-35 градусов, при прояснении -40…-45, днем -28…-33 градуса, местами -38…-43.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -31 градус, днем -28. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО