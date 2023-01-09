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Теперь жители Шурышкарского района могут добраться из одного населенного пункта в другой на трэколах. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Начинаем первую рабочую неделю года с отличной новости. Пассажирские трэколы вышли на маршруты. Сегодня утром вездеходы отправились из Азовы в Питляр, - рассказал он.

Всего разработано пять маршрутов: от Мужей до Овгорта, Лопхарей, Восяхово, Азовы и Питляра. При этом транспорт будет заезжать в более мелкие населенные пункты.

Стоимость проезда для жителей субсидируется. Так, взрослый билет до Питляра стоит 1 100 рублей, до Азовы - 700 рублей.

- Благодарю за поддержку нашего проекта по внутримуниципальным пассажирским перевозкам губернатора округа Дмитрия Андреевича Артюхова и правительство региона, - добавил Олег Попов.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что два ТРЭКОЛа и новый катер пополнят парк пассажирского транспорта Шурышкарского района. Новая техника будет задействована на внутримуниципальных маршрутах.