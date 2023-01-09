Житель Нового Уренгоя перевел мошенникам 235 тысяч рублей, думая, что разговаривает с полицейским Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1977 года рождения, ставший жертвой мошенников. Как сообщил в пресс-службе регионального УМВД, он поверил, что некто оформил кредит на его имя.

- Заявителю поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита, злоумышленник убедил мужчину установить на мобильный телефон приложение, а затем перевести через него на абонентский номер 235 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают афериста, обманувшего новоуренгойца. Также возбужден уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда взял в кредит 800 тысяч рублей и перевел их мошенникам.