Число заболевших коронавирусом на Ямале 9 января 2023 года увеличилось на 9 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на девять человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 224.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели девять северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 2 754 человека с COVID-19, госпитализирован - 441. Всего в стране зарегистрировано 21 829 736 случаев. Излечились от коронавируса 2 990 человек, скончался - 41.