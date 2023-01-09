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НовостиЗдоровье9 января 2023 9:07

Число заболевших коронавирусом на Ямале 9 января 2023 года увеличилось на 9 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на девять человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 224.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели девять северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 2 754 человека с COVID-19, госпитализирован - 441. Всего в стране зарегистрировано 21 829 736 случаев. Излечились от коронавируса 2 990 человек, скончался - 41.