«Вода идет под дом»: в Ноябрьске коммунальщики не могут устранить прорыв трубы отопления из-за морозов

Скриншот из видео

Нагрянувшие на Ямал суровые морозы оказались проверкой на прочность для многих трубопроводов. К сожалению, в некоторых случаях результат оказался печален.

Например, в Ноябрьске возле дома №8 по улице Ленина произошел прорыв, однако коммунальщики не могут приступить к работам, так как это чревато риском промерзания внутридомовой системы отопления, а тем временем кипяток продолжает скапливаться под деревянным зданием.

«В ночь с субботы на воскресенье произошел прорыв. Утром позвонили в ЕДДС, приехали специалисты, огородили аварийный участок и... все. Минувшей ночью пошла вода, просто бушует. На звонок ответили: «Ничего не можем сделать, мороз». А нам то что делать? Вода идет под дом», - рассказала в соцсетях местная жительница.

В качество доказательств горожанка прикрепила видео, на котором показана яма с кипятком, от которой идет густой пар. А еще женщина выложила несколько фото, на которых видно, что в коридоре образовался конденсат - на полу и потолке.

Фото: соцсети

В АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» поспешили успокоить жильцов, сообщив, что порыв находится на контроле специалистов, а во избежание подтопления дома воду отвели в ближайший канализационный колодец.

Также коммунальщики вновь напомнили горожанам, что если для проведения работ сейчас отключить отопление, то дом может перемерзнуть за считанные минуты, поэтому самое разумное в данной ситуации - ждать потепления.

Кстати, данная проблема коснулась и других домов, но и там специалисты пока не предпринимают никаких мер.