Губинские пожарные почти десять часов тушили здание общежития

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувшая ночь выдалась жаркой для губкинских пожарных. Почти десять часов они тушили здание общежития, расположенного в промзоне, панель №9. Об это рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило 8 января в 22:32. На место незамедлительно выехали 45 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Ликвидировать пламя удалось в 8:05, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, в этом происшествии никто не погиб и не пострадал. А вот зданию нанесен значительный урон - огонь повредил внутреннюю отделку и наружную обшивку на площади 350 квадратных метров.

Установить причину пожара и ущерб предстоит профильным службам.

Напоминаем, что еще один крупный пожар произошел в городе 1 декабря. Тогда загорелся гаражный бокс, внутри которого находились автомобили, газовые баллоны и бочки ГСМ.