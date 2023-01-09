На Ямале открылся зимник Коротчаево - Красноселькуп

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

На Ямале открылось движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 12:00 открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что вчера, 8 января, в округе открыли сразу два зимника - Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Тазовском районе отец потерял сына на зимнике и даже не заметил этого. На подмогу мальчику пришли сотрудник Ямалспаса. Они случайно заметили парня, когда отправились на поиски другого человека.