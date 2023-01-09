В Лабытнанги сданную в декабре новостройку по улице Ивана Путилина затопило канализационными стоками

Фото: соцсети

В Лабытнанги сданную в декабре новостройку по улице Ивана Путилина, 1 затопило канализационными стоками. По словам жильцов, протечка обнаружилась еще в субботу, но УК так и не предприняла никаких мер.

«Дом №1 по улице Ивана Путилина, первый подъезд. «Ямалстройсервис» не торопится с выполнением заявки. С субботы подъезд заливает канализацией, на полу образовался каток. Никто не думает убирать. Теперь, вероятно, понадобится ремонт», - сообщила местная жительница в соцсетях.

В качеств доказательств северянка прикрепила несколько фото, на которых хорошо виден обледенелый пол и труба, откуда бежит сточная вода.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Надо отметить, что публикация возымела эффект. Силами УК протечка все же была устранена, а в течение дня в подъезде проведут уборку.

Кроме того, как сообщили в городской администрации, информация о случившемся уже доведена до подрядчика, им будут выполнены все необходимые работы.

Напоминаем, что новостройки по улице Ивана Путилина, 1 и 3 - это первые в городе семиэтажные дома. В них из аварийного жилья переедут 325 семей.