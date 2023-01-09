Житель Харпа до смерти избил хозяина квартиры, пригласивишего его в гости

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Харп, до смерти избившего хозяина квартиры, куда он пришел в гости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 4 января 2023 года в одной из квартир поселка собралась компания местных жителей для распития спиртного. В какой-то момент между пришедшим гостем и хозяином жилища произошел конфликт, закончившийся трагедией. Гость жестоко избил мужчину, после чего он скончался от полученных телесных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины задержанного.