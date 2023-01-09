Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 5:54

Житель Харпа до смерти избил хозяина квартиры, пригласивишего его в гости

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Лабытнанги возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Харп, до смерти избившего хозяина квартиры, куда он пришел в гости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 4 января 2023 года в одной из квартир поселка собралась компания местных жителей для распития спиртного. В какой-то момент между пришедшим гостем и хозяином жилища произошел конфликт, закончившийся трагедией. Гость жестоко избил мужчину, после чего он скончался от полученных телесных повреждений, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины задержанного.