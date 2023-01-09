В Тазовском районе мужчина совершил поджог, чтобы убить обидчика, но в огне погиб другой человек

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1995 года рождения, по вине которого в пожаре погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, скончавшийся - случайная жертва. Злоумышленник хотел убить совершенного другого человека, но просчитался.

Само преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года в модульном двухквартирном доме, расположенном на фактории Юрибей.

- Установлено, что накануне происшествия семья северян, среди которой и был поджигатель, остановилась на отдых у местного жителя, проживающего в данном доме. Зная, что в соседней квартире, расположенной за стенкой, проживает мужчина, с которым у него несколько лет назад произошел конфликт, обвиняемый решился отомстить. Зайдя в соседний тамбур, он совершил поджог, после чего забрал свои вещи и скрылся. В результате пожара погиб гость соседа - мужчина 2003 года рождения. Сам хозяин не пострадал, так как его в этот момент не было дома, - рассказали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Обвиняемого задержали на следующий день. Сейчас он находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.