«Холодина дикая»: ямальцы жалуются на промерзший терминал аэропорта в Новом Уренгое

Фото: пресс-служба губернатора

Не прошло и месяца с открытия обновленного терминала аэропорта в Новом Уренгое, как северяне начали жаловаться на его работу. В первую очередь ямальцы недовольны жутким холодом, царящим в здании.

«Говорили, что аэропорт отвечает всем необходимым требованиям эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Но тот, кто был там, уже знает, как холодно внутри. На втором этаже еще более менее, но на первом - холодина дикая. Девчонки на регистрации окоченели уже наверное. Ни одной батареи там не увидела», - рассказала местная жительница в соцсетях.

В скором времени женщину поддержали и другие ямальцы. Абсолютное большинство заявило, что в помещении действительно холодно и, как следствие, находится внутри можно только в шапке и куртке.

«Скамьи очень холодные, сидеть невозможно. Пластиковые хоть чуть-чуть теплее», - рассказывает Аркадий Косарев.

«Весь обслуживающий персонал на первом этаже сидит в пуховиках и шарфах. Это, по вашему, норма?» - вопрошает Дмитрий Резанов.

«Я дочку отправлял 8 января. Там на первом этаже такой дубак, на втором еще более-менее. Так что надо им утеплять вход и выход», - говорит Степан Дрия.

Кстати, еще северяне жалуются на неработающие розетки и вай-фай, а также платную парковку, за стоянку на которой приходится выкладывать кругленькую сумму.

Спустя время на сообщение отреагировал представитель аэропорта. Он сообщил, что на данный момент терминал работает в тестовом режиме, поэтому отладка всех систем окончательно не завершена.

«Мы работаем над тем, чтобы создать комфортный температурный режим в здании», - заявил представитель воздушной гавани.