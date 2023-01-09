МФЦ в городах Ямала перешли на семидневный режим работы

Фото: пресс-служба губернатора

Ямальские МФЦ перешли на семидневный режим работы. Как сообщили в пресс-службе губернатора, с 9 января в новом режиме начали работать отделения Надыма, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале. Ранее такие же изменения произошли в офисах Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

- С середины ноября работа «дежурных окон» в тестовом режиме оказалась востребованной ямальцами. За этот период в указанные МФЦ в воскресенье поступило около 1 200 обращений. В связи с этим после новогодних праздников офисы МФЦ Ямала продолжили работать в семидневном режиме, - рассказал первый заместитель директора ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгений Гордиенко.

Также по просьбам северян увеличен режим работы многофункциональных центров в отдаленных поселениях региона - селах Антипаюта, Толька, Гыда, Сеяха и Самбург. Они перешли на пятидневный режим работы.

В январе 2023 года к данному режиму присоединится и ТОСП в Овгорте.