Танцоры из Ноябрьска завоевали гран-при на международном конкурсе

Фото: Алексей Романов, соцсети

У ноябрьской студии ансамбля современного танца «Импульс» год начался удачно - с побед. Юные северяне завоевали гран-при международного конкурса, о чем сообщил глава города Алексей Романов.

«Ноябряне завоевали гран-при на Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-Созвездие», который прошел в Казани. Его участниками стали более 600 артистов из разных городов России», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Романов, соцсети

Старшая группа студии оказалась лучшей в номинации «Современная хореография» с номером «Свет внутри». Также «Импульс» был удостоен и других наград.

«Поздравляю ребят и их руководителя Альбину Щапову с замечательным началом года», - добавил Алексей Романов.