На Ямале открылось движение сразу по двум зимникам

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале открыли сразу два зимника. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, 8 января в 18:00 открылось движение для полноприводного транспорта по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Проехать могут машины общей массой до 30 тонн.

Также 8 января открылось движение по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. С 21:30 по нему может проехать полноприводный транспорт массой до 10 тонн.

Напоминаем, что на данный момент закрыт зимник Коротчаево - Красноселькуп.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что двадцать северян, среди которых беременная женщина и пятеро детей, застряли на зимней трассе.