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НовостиПроисшествия9 января 2023 1:47

На Ямале 9 января 2023 года ожидаются аномальные морозы

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 9 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 9 января

Погода на Ямале 9 января

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 9 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидаются морозный туман и изморозь, местами - метель. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -34…-39 градусов, при прояснении -44…-49, днем -25…-30 градусов, местами -35…-40.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -34 градуса, днем -25. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО