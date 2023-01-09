На Ямале 9 января 2023 года ожидаются аномальные морозы

Погода на Ямале 9 января Фото: Вера Зенина

В понедельник, 9 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидаются морозный туман и изморозь, местами - метель. Ветер северный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -34…-39 градусов, при прояснении -44…-49, днем -25…-30 градусов, местами -35…-40.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -34 градуса, днем -25. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: