Из Салехарда в Казань сегодня отправлен первый прямой авиарейс

Стоимость билета от 9999 тысяч рублей Фото: Комсомольская правда

Радостная новость для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь в столицу Татарстана добираться будет проще, так как между Салехардом и Казанью открыли прямое авиосообщение.

Добавим, что новое направление открылось благодаря решению главы Ямала Дмитрия Артюхова.

Так, в Казань теперь можно будет летать каждую неделю. Зимой вылет из Салехарда будет осуществляться по субботам в 16:30. А из Казани до Салехарда вылеты по воскресеньям в 4:25 по Московскому времени.

Стоимость билета в одну сторону от 10 тысяч рублей.