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НовостиОбщество8 января 2023 11:35

В Лабытнанги пенсионерка убила возлюбленного ударом бутылкой по голове

Ссора произошла из-за употребления спиртного
Екатерина БАЙКАЛОВА
пенсионерка убила мужем ударом бутылкой фото: Комсомольская правда

пенсионерка убила мужем ударом бутылкой фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе очередная ссора закончилась трагедией. Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в следственном управлении СК РФ по Ямалу, в Лабытнанги четвертого января поругались супруги 1963 года рождения. Конфликт произошел из-за того, что возлюбленный пенсионерки злоупотреблял спиртными напитками. В ярости женщина стукнула супруга стеклянной бутылкой в область головы. От удара мужчина потерял сознание. Прибывшие на место случившегося сотрудники скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

Следственный отдел города Лабытнанги предъявил пенсионерке обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.