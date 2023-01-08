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НовостиОбщество8 января 2023 10:15

На Ямале наказали подростка, который курил на борту самолета

Полицейские привлекли правонарушителя к административной ответственности
Екатерина БАЙКАЛОВА
Несовершеннолетнему правонарушителю придется заплатить штраф

Несовершеннолетнему правонарушителю придется заплатить штраф

Фото: Комсомольская правда

В Салехарде 16-летнего молодого человека у борта самолета встретили полицейские, так как парень во время полета курил в туалетной комнате воздушного судна.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, шестого января рейс прибывал из Москвы и поступил звонок о том, что требуется наряд полиции.

В ведомстве добавили, что сотрудники транспортной полиции установили правонарушителя и в присутствии его законного представителя, составили протокол, а также провели профилактическую беседу. К слову, штраф за подобное правонарушение составляет от 500 рублей до 1000.