Из-за морозов на Ямале закрыли зимники

Фото: Дороги и транспорт Ямала

По сообщению департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в связи с понижением температуры окружающего воздуха до - 40 и ниже движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп закрыто. Кроме того, закрыты зимники Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. На этих трассах ведут работы по расчистке трасс.

Несмотря на то, что движение по ледовой переправе Салехард - Лабытнанги, а также дорогам Салехард - Аксарка и Надым - Салехард открыли, специалисты советуют жителям Ямала воздержаться от поездок в мороз и непогоду.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что двадцать ямальцев, среди которых беременная женщина и пятеро детей, застряли на зимней трассе.