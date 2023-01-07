На Ямале 7 января 2023 года столбик термометра опустится до -48 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 7 января 2023 года, на Ямале будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -35…-40 градусов, при прояснении до -48, днем -31…-36, местами до -41…-46 градусов.

В Салехарде будет облачно с прояснениями и очень холодно. Осадков не ожидается, как и сильного ветра - порывы будут достигать 3 м/с. Температура воздуха ночью -32...-33, днем -33...-36 градусов.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.