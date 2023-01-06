В ЯНАО ветеран Великой Отечественной Войны отмечает свой 101 День рождения

Фото: администрация Муравленко

В ЯНАО ветеран Великой Отечественной Войны Татьяна Остаповна Газизова отмечает свой день рождения - 101 год.

Как рассказали в администрации Муравленко, в 1944 году молодая медсестра Таня Газизова с маленькой дочкой ехала к мужу, когда эшелон шел на Брянск. Женщина до сих пор удивляется, как не потеряла дочь, когда состав начали бомбить. Она вытаскивала раненных из воронок. А после войны Татьяна Остаповна посвятила всю свою жизнь медицине. По её мнению, счастье - это мир, семья и любовь.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Салехарде ветеранам Великой Отечественной войны подарили продуктовые наборы.