Зоозащитники Ноябрьска попросили северян не выгонять бездомных животных на мороз

Фото: Юлия Кучеренко

Активисты из общественной организации «Помощь животным Ноябрьска» попросили ямальцев быть добрее к бездомным животным и не выгонять их на улицу, особенно в сильные морозы.

К концу недели морозы в ЯНАО накроют всю территорию округа. В выходные в Ноябрьске ожидается минус 47 градусов, а по ощущениям - все 57. Как отмечают волонтеры, смерть животных наступает не напрямую от голода и мороза, а от того что животным негде выспаться и восстановить силы. Из-за недосыпа организм четвероногих чувствует сильнейшую слабость, из-за чего они потом умирают, а найдя более или менее теплое и спокойное место, они ложатся и беспробудно спят несколько часов.

- Пожалуйста, не выгоняйте животных из подъездов на мороз, они не занимают много места, тихо свернувшись в клубочек в уголке! Они не виноваты, что родились и живут на улице! Они отогреются и уйдут - обращаются к ямальцам зоозащитники.

Кроме того, волонтеры просят кормить замерзающих животных - так им легче согреться. А еще они не советуют будить спящих собак, свернутых в клубок - таким образом они стараются сохранить свое тепло.