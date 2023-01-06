На Ямале с 1 января начнут бесплатно проводить 36 исследований новорожденным Фото: Татьяна Коркина

На Ямале с 1 января начала действовать программа расширенного неонатального скрининга. Раньше новорожденным проводили исследование на пять наследственных заболеваний, сейчас их число увеличилось до 36. Об этом сообщили в окружном правительстве

Теперь в программу неонатального скрининга включены наследственные болезни обмена веществ, первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечная атрофия (СМА). Такой анализ проводится во всех медучреждениях Ямала. Согласно схеме маршрутизации, образцы направляются в больницы Ноябрьска и Салехарда, там медики проводят исследование на выявление пяти заболеваний, а остальные направляют в Центры охраны матери и ребенка в столице УрФО.

По словам глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, в 2022 году исследования на пять генетических заболеваний прошли порядка шести тысяч малышей, у одного из новорожденных обнаружили заболевание.