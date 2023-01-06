На Ямале 6 января 2023 года всего 9 человек заразились коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжают выявлять новые случаи коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки заболели 9 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 200.

К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона. Всего в регионе зафиксировано 279 активных случаев болезни. За сутки вылечились 10 человек, за весь период - 148 866 выздоровевших.

На сегодня в России зафиксировано 3439 случаев заболевания, всего - 21 820 552 случай COVID-19. За сутки в России зафиксировано 41 смертельный случай, всего погибло уже 393 986 человек. Вылечились от вируса 4685 за день, всего выздоровевших - 21 237 402 человек.