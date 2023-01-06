На Ямале 6 января 2023 года столбик термометра опустится до -39 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 6 января 2023 года будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, но по западу региона осадков не ожидается. В округе будет преобладать северо-восточный ветер ночью с порывами 9-14 м/с, а днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -29…-34 °С, при прояснении до -39, по крайнему югу до -20, днем -27…-32 °С, местами до -37, по крайнему югу до -19 °С.

В Салехарде ожидается малооблачная и очень холодная погода. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем -28... -31 °C. Ветер 3-6 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.