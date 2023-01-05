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НовостиОбщество5 января 2023 14:48

Правонарушитель из Ноябрьска «попал» на два штрафа после поста в социальных сетях

Очевидец нарушений выложил в интернет видео с регистратора и «обеспечил» проблемы горе-водителю
Екатерина БАЙКАЛОВА
Источник фото: скриншот видео с Происшествия Ноябрьск

Источник фото: скриншот видео с Происшествия Ноябрьск

Один из жителей Ноябрьска поделился в социальных сетях записью с видеорегистратора на которой видно, как по соседней полосе «пролетает» автомобиль на запрещающий сигнал светофора и поворачивает налево, при этом не включая сигнал поворотника. У машины лихача хорошо просматривались госномера, поэтому пользователи соцсетей быстро «пробили» из открытых источников всю информацию о транспортном средстве. А сотрудники ГИБДД быстро установили личность лихача и «подарили» ему два штрафа. Один на тысячу рублей за проезд на красный сигнал светофора. Второй на 500 рублей за то, что не включил «поворотник».