Правонарушитель из Ноябрьска «попал» на два штрафа после поста в социальных сетях

Источник фото: скриншот видео с Происшествия Ноябрьск

Один из жителей Ноябрьска поделился в социальных сетях записью с видеорегистратора на которой видно, как по соседней полосе «пролетает» автомобиль на запрещающий сигнал светофора и поворачивает налево, при этом не включая сигнал поворотника. У машины лихача хорошо просматривались госномера, поэтому пользователи соцсетей быстро «пробили» из открытых источников всю информацию о транспортном средстве. А сотрудники ГИБДД быстро установили личность лихача и «подарили» ему два штрафа. Один на тысячу рублей за проезд на красный сигнал светофора. Второй на 500 рублей за то, что не включил «поворотник».