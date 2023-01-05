Аэропорт Салехарда проверит транспортная прокуратура

Аэропорт Салехарда ожидает проверка Фото: Комсомольская правда

Уральская Транспортная прокуратура заинтересовалась аэропортом Салехарда из-за публикаций в социальных сетях о том, что помещения воздушной гавани содержатся ненадлежащим образом.

Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в надзорном ведомстве, специалисты новоуренгойской транспортной прокуратуры проверят соблюдение службами аэропорта требований санитарно-эпидемиологического законодательства и воздушного кодекса по оказанию услуг пассажирам. В случае, если будут выявлены какие-либо нарушения, в отношении ответственных лиц примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее мы писали, что и в тюменском аэропорту не все гладко. Сегодня туда экстренно вернулся борт с пассажирами, который вылетел в Новый Уренгой.