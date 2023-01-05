Глава Лабытнанги попросила горожан воздержаться от поездок

фото: соцсети главы Лабытнанги

В Ямало-Ненецком автономном округе уже не первый день неблагоприятная метеорологическая обстановка. Из-за непогоды приостановили свою работу ряд зимников, а спец службы перешли на усиленный режим работы.

Так, глава Лабытнанги Марина Трескова в своих социальных сетях обратилась к населению и попросила лишний раз не садиться за руль.

– Погода продолжает испытывать северян на прочность. Похолодание сопровождается ветрами. Очень прошу без особой надобности не ездить по городу и скорректировать планы согласно погодным условиям, – написала Трескова.

Она также добавила, что борьба со снегом на дорогах ведется круглосуточно.

Напомним, ранее мы писали, что жители Лабытнанги вынуждены вооружиться лопатами, так как снег не дает выйти из дома. Горожане возмущены происходящим и требуют адекватного ответа от властей.