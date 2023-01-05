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НовостиОбщество5 января 2023 7:00

«Мы сами чистить будем!»: Жителям Лабытнанги приходится браться за лопаты, чтобы выйти из дома

Обильные осадки доставили населению немало хлопот
Екатерина БАЙКАЛОВА
Жители Лабытнанги сами готовы чистить снег

Жители Лабытнанги сами готовы чистить снег

Фото: Комсомольская правда

Настоящий коллапс из-за снегопадов происходит в ряде регионов. Не обошло стороной и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, жители Лабытнанги не могут выйти из собственных квартир, пока в руки не возьмут лопату и не расчистят прилегающую к дому территорию. Горожане предполагают, что виной тому не снег, а то, что коммунальные службы «ушли на каникулы».

– По-моему, коммунальные службы тоже ушли на каникулы. Но снега выпало очень много. Приходится откапывать себя дважды в день!, – делится в соцсетях местная жительница.

А другие горожане возмущены тем, что с них берут деньги, а услугу, по крайней мере как положено, не предоставляют.

– Не берите тогда деньги! Мы сами чистить будем! Это будет дешевле, эффективнее и без лишних нервных потрясений!, – пишут жители Лабытнанги.

Впрочем, местные власти не остались в стороне и быстро отреагировали на высказывания горожан. Например, в УЖКХ сказали, что очистка от снега производится и в выходные дни. Также недовольным гражданам предложили звонить в управляющую компанию и дублировать заявки ЕДДС-112. Помимо этого, жителям города посоветовали пересмотреть договоры с УК. Там, по словам властей, прописано как часто должна проводиться очистка территории от снега. Помимо этого, в администрации подчеркнули, что вместе с соседями можно пересмотреть и кратность уборок.