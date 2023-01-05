«Мы сами чистить будем!»: Жителям Лабытнанги приходится браться за лопаты, чтобы выйти из дома

Жители Лабытнанги сами готовы чистить снег Фото: Комсомольская правда

Настоящий коллапс из-за снегопадов происходит в ряде регионов. Не обошло стороной и Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, жители Лабытнанги не могут выйти из собственных квартир, пока в руки не возьмут лопату и не расчистят прилегающую к дому территорию. Горожане предполагают, что виной тому не снег, а то, что коммунальные службы «ушли на каникулы».

– По-моему, коммунальные службы тоже ушли на каникулы. Но снега выпало очень много. Приходится откапывать себя дважды в день!, – делится в соцсетях местная жительница.

А другие горожане возмущены тем, что с них берут деньги, а услугу, по крайней мере как положено, не предоставляют.

– Не берите тогда деньги! Мы сами чистить будем! Это будет дешевле, эффективнее и без лишних нервных потрясений!, – пишут жители Лабытнанги.

Впрочем, местные власти не остались в стороне и быстро отреагировали на высказывания горожан. Например, в УЖКХ сказали, что очистка от снега производится и в выходные дни. Также недовольным гражданам предложили звонить в управляющую компанию и дублировать заявки ЕДДС-112. Помимо этого, жителям города посоветовали пересмотреть договоры с УК. Там, по словам властей, прописано как часто должна проводиться очистка территории от снега. Помимо этого, в администрации подчеркнули, что вместе с соседями можно пересмотреть и кратность уборок.