Жителей Салехарда приглашают на рождественскую ярмарку

На ярмарке можно развлечься и вкусно покушать Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С сегодняшнего дня и по 6 января Обдорский острог ждет горожан на традиционной рождественской ярмарке.

Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе местной администрации, на ярмарке ожидается насыщенная программа. Так, для любителей разного рода активностей организуют всевозможные игры. А для тех, кто хочет создать что-то своими руками и оставить на долгую память, открыты двери мастерских. Не скучно будет и маленьким детям.

Кроме того, в администрации пояснили, что на ярмарке представят работы местных мастеров. И, конечно, не обойдется без вкусной еды. Торговые точки, установленные на территории ярмарки, полны шашлыков, сладостей и прочих угощений. А чтобы никто не замерз и остался бодр и весел, можно будет попробовать кашу, приготовленную в печке, а также выпить ароматный чай из самовара.