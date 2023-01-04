В праздничные дни между Салехардом и Лабытнанги автобусы курсируют по воскресному расписанию

Привычное расписание вернется уже в понедельник Фото: Комсомольская правда

В Ямало-Ненецком автономном округе во время длинных выходных изменилось расписание транспорта.

Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе областного департамента транспорта и дорожного строительства, на время праздников на линию автобусы выходят в 9 утра из Салехарда и в 8 утра из Лабытнанги. В департаменте также добавили, что автобусы ходят каждый час, а не полчаса, как в обычные рабочие будни. Однако уже через несколько дней все вернется к прежнему расписанию.

Отметим, что уехать жители Ямала могут, как и раньше, с двух остановок. В Салехарде от рынка «Дары Ямала», а в Лабытнанги с остановочного комплекса «Площадь Победы».