На Ямале из-за плохой погоды закрыли зимник

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Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, движение по зимнику приостановили для всех видов транспортных средств.

Там также добавили, что как только погода улучшится, а специальные службы расчистят проезд, движение возобновят.

Напомним, ранее мы писали, что и в Салехарде непростая ситуация с погодой. Там все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а глава города Алесей Титовский попросил горожан оставаться дома и по возможности воздержаться от прогулок.