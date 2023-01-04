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НовостиОбщество4 января 2023 12:34

На Ямале из-за плохой погоды закрыли зимник

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиям
Екатерина БАЙКАЛОВА
Источник фото правительство Ямала

Источник фото правительство Ямала

Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, движение по зимнику приостановили для всех видов транспортных средств.

Там также добавили, что как только погода улучшится, а специальные службы расчистят проезд, движение возобновят.

Напомним, ранее мы писали, что и в Салехарде непростая ситуация с погодой. Там все городские службы переведены в режим повышенной готовности, а глава города Алесей Титовский попросил горожан оставаться дома и по возможности воздержаться от прогулок.