В Салехарде из-за непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности

Источник фото соцсети Титовского

В Ямало-Ненецкий автономный округ пришла непогода. Так, в Салехарде, из-за ухудшения метеорологических условий, глава города Алексей Титовский в своих соцсетях сообщил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

– Сегодня 20 единиц техники, шесть рабочих, а также 42 дворника преступили к уборке снега на городских улицах, – написал Титовский.

Он также попросил жителей Салехарда по возможности оставаться дома и в случае нештатных ситуаций, связанных с работой водоснабжения, электроснабжения и теплосетей, звонить в ЕДДС по номеру 4-44-44, либо 112.

К слову, непростая метеорологическая ситуация возможна и в Новом Уренгое. Там метеорологи пообещали похолодание до минус 48 градусов.